Мишкич: если бы Россия победила Хорватию, я бы не смог появиться на тренировке
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал о том, как смотрел матч квалификации на чемпионат мира в Катаре между сборными России и Хорватии (0:1).
«Я был уверен в победе сборной Хорватии. Мы с Бранко Йовичичем вместе смотрели матч. Тем более мы были на сборах в Железноводске, от этого было ещё веселее. Во время матча было очень тихо, только мы болели. Когда Хорватия забила, началась эйфория.
Я сразу начал прикалываться над одноклубниками, в общем чате поставил на аватарку хорватский флаг (смеётся). Но это всё нормально, мы все шутили над этим. Я уверен, что, если бы Россия прошла на чемпионат мира, я бы не смог появиться на тренировке на следующий день», – цитирует Даниэля Мишкича Metaratings.
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