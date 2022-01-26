Форвард «Металлиста» Пейшото: моя задача — выиграть УПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы

Бразильский нападающий харьковского «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал о своих целях в украинском клубе, который выступает в Первой лиге (второй по силе дивизион страны).
«Я очень рад своему нахождению в «Металлисте». Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача – выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.
В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. «Металлист» каждый матч будет бороться за чемпионский титул.
В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин, все просят сделать фото со мной. Это приятно», — цитирует Пейшото сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
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