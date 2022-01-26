Агент Сафонов — о «Локо»: сплошной финансовый «сенокос», не имеющий отношения к футболу

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о трансферной работе московского «Локомотива».
«Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве». Никакой логики в действиях руководства не просматривается. Сплошной финансовый «сенокос», не имеющий отношения к футболу. Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в «Спартаке» поработал — там его до сих пор вспоминают. «Локо» наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы — что на вход, что на выход.
Учитывая странную селекцию и непонятное назначение Маркуса Гисдоля, который как тренер совершенно не убедил, за «Локомотив» по-настоящему тревожно. Трансферная чехарда ещё ведь и микроклимат в команде нарушила. Плюс по-прежнему травмирован Гильерме. Интересно, о чём думают руководители клуба? Надеются, что 18-летний Худяков поведёт «Локо» за собой? Парень-то одарённый, но до Акинфеева или Сафонова ему далеко. Кстати, о возрасте. Гильерме — 36, и он на семь лет старше австрийца Марта, который теперь в «Локомотиве» отвечает за работу с вратарями», — цитирует Сафонова «Спорт-экспресс».
- 26 января 2022
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