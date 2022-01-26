Хакими о том, будет ли исполнять штрафные в «ПСЖ»: попробую поговорить с Месси и Неймаром

Вчера, 25 января, в матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Малави. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой марокканской команды со счётом 2:1.



На 70-й минуте защитник марокканцев Ашраф Хакими забил победный гол ударом со штрафного. До этого он отличился со стандарта в игре с Габоном. После матча с Малави футболиста «ПСЖ» спросили, будет ли он исполнять штрафные удары и в парижском клубе.

«Это будет сложно. Но я попробую поговорить с Лео [Месси] и Неймаром», — ответил Хакими, улыбаясь, сообщает Le Parisien.

В четвертьфинале Кубка африканских наций марокканская команда сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Египет, которые проведут свою встречу сегодня, 26 января.