Ловрен назвал лучший момент за время в «Зените»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопросы подписчиков в «Твиттере».

«Лучший момент в «Зените»? Завоевание первого трофея спустя семь дней после перехода.



Любимый момент с Салахом? Когда он оплатил мне кофе. Счастливчик.



Неуважение к Салаху, когда речь идёт об индивидуальных наградах? Не удивлён. Но это жизнь, двигаемся дальше. Он это знает. Салах или жена? Сложный выбор.

Месси или Роналду? КР7. Лучший момент в «Ливерпуле»? Гол «Боруссии» на 92-й минуте», – написал Ловрен в своём «твиттере».

Напомним, Ловрен и Салах вместе выступали за «Ливерпуль» с 2017 по 2020 год и выиграли с клубом Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Летом 2020 года хорват перебрался в «Зенит». Сумма трансфера составила € 12 млн.