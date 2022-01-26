«Переговоры тянулись очень долго, он отказался». Кан подтвердил уход Зюле из «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан подтвердил информацию о том, что защитник Никлас Зюле покинет мюнхенский клуб по окончании этого сезона.

«Переговоры с Никласом тянулись очень долго. Мы сделали ему предложение. Он от него отказался. Он хочет покинуть клуб по окончании сезона.

Мы несём определённую ответственность, когда дело доходит до предложений. Мы должны придерживаться определённых финансовых условий. В этом бизнесе нормально, когда игрок и клуб не могут достичь соглашения», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern & Germany.

Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.