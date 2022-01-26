«Это было не из-за «ПСЖ». Неймар подтвердил, что хотел вернуться в «Барселону»
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Неймар в документальном фильме от Netflix рассказал, что хотел вернуться в «Барселону» летом прошлого года.
«Когда я решил, что хочу покинуть «ПСЖ», это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше себя чувствовал в другом месте», – приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Сейчас «ПСЖ» располагается на первом месте в чемпионате Франции. Команда Маурисио Почеттино набрала 53 очка в 22 матчах.
Комментарии
- 26 января 2022
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:46
-
16:36
-
16:35
-
16:18
-
15:59
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:03
-
15:00
-
14:42
-
14:40
-
14:33
-
14:16
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:49
-
13:34
-
13:20
-
13:12
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:26
-
12:07
-
12:05
Партнерский контент