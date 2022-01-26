«Это было не из-за «ПСЖ». Неймар подтвердил, что хотел вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в документальном фильме от Netflix рассказал, что хотел вернуться в «Барселону» летом прошлого года.



«Когда я решил, что хочу покинуть «ПСЖ», это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше себя чувствовал в другом месте», – приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Сейчас «ПСЖ» располагается на первом месте в чемпионате Франции. Команда Маурисио Почеттино набрала 53 очка в 22 матчах.