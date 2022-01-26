Неймар — о первом сезоне в «Барсе»: я плакал в раздевалке, и Месси поддержал меня
Поделиться
Бывший форвард «Барселоны» Неймар, сейчас выступающий за «ПСЖ», вспомнил свой первый сезон в каталонском клубе.
Бразилец начал играть за «Барселону» в 2013 году.
«Когда я перешёл в «Барсу», Лео [Месси] сказал мне: «Не беспокойся обо мне, я здесь, чтобы помочь, продолжай усердно работать». Думаю, это та поддержка, которая мне была нужна.
В первый сезон в «Барсе» я находился под сильным давлением, сам себя не узнавал. Я плакал в раздевалке, и в этот момент Месси заговорил со мной. Это всё изменило», — сказал Неймар в документальном фильме о своей жизни от Netflix.
Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.
Комментарии
- 26 января 2022
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:46
-
16:36
-
16:35
-
16:18
-
15:59
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:03
-
15:00
-
14:42
-
14:40
-
14:33
-
14:16
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:49
-
13:34
-
13:20
-
13:12
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:26
-
12:07
-
12:05
Партнерский контент