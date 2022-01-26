Хлусевич рассказал о тренировочном процессе «Спартака» под руководством Ваноли
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, чем тренировки главного тренера клуба Паоло Ваноли отличаются от занятий с российскими специалистами.
«У Ваноли много тактики. Не сказал бы, что занятия под его руководством необычные. У нас две тренировки в день. Первая посвящена физике, вторая – работе с мячом. Вместе с тем итальянец предлагает новые для меня интересные упражнения. Мне нравится», — цитирует Хлусевича Bobsoccer.
20-летний Хлусевич в 16 матчах чемпионата России нынешнего сезона забил четыре гола и отдал две голевые передачи. «Спартак» заплатил за футболиста € 3 млн.
Московский «Спартак» (23) располагается на 9-м месте в таблице РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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