Даниил Хлусевич: высокие нагрузки в «Спартаке» выдерживаю благодаря генетике

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как он переносит нагрузки.
«В целом я переношу нагрузки относительно легко. Мой отец, Андрей Хлусевич, мастер спорта, был чемпионом Украины в беге на 800 метров. Бегал и другие дистанции, в том числе марафон. Но стал футбольным тренером и меня сразу определил в футбол. Под его руководством я и занимался до 14 лет. «Физику» отец, конечно, давал, но думаю, нагрузки я выдерживаю прежде всего благодаря генетике», — цитирует Хлусевича Bobsoccer.
В 16 матчах чемпионата России нынешнего сезона 20-летний Хлусевич забил четыре гола и отдал две голевые передачи. «Спартак» заплатил за футболиста € 3 млн.
Московский «Спартак» (23) располагается на 9-м месте в таблице РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 26 января 2022
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:46
-
16:36
-
16:35
-
16:18
-
15:59
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:03
-
15:00
-
14:42
-
14:40
-
14:33
-
14:16
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:49
-
13:34
-
13:20
-
13:12
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:26
-
12:07
-
12:05