Даниил Хлусевич: высокие нагрузки в «Спартаке» выдерживаю благодаря генетике

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как он переносит нагрузки.



«В целом я переношу нагрузки относительно легко. Мой отец, Андрей Хлусевич, мастер спорта, был чемпионом Украины в беге на 800 метров. Бегал и другие дистанции, в том числе марафон. Но стал футбольным тренером и меня сразу определил в футбол. Под его руководством я и занимался до 14 лет. «Физику» отец, конечно, давал, но думаю, нагрузки я выдерживаю прежде всего благодаря генетике», — цитирует Хлусевича Bobsoccer.



В 16 матчах чемпионата России нынешнего сезона 20-летний Хлусевич забил четыре гола и отдал две голевые передачи. «Спартак» заплатил за футболиста € 3 млн.



Московский «Спартак» (23) располагается на 9-м месте в таблице РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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