«Динамо» объявило об уходе хавбека Антона Терехова

Полузащитник Антон Терехов покинул «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Сотрудничество 23-летнего футболиста с командой завершено по соглашению сторон.

«Успехов в дальнейшей карьере, Антон!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Напомним, «Динамо» арендовало Терехова у «Тамбова» в феврале 2021 года. Антон Терехов с 2015 года начал выступать за дубль «Динамо» в молодёжном первенстве, а весной 2016 года дебютировал в Премьер-Лиге. В сезоне-2021/2022 полузащитник выступал в составе «Динамо-2», принял участие в 3 матчах второго дивизиона Футбольной национальной лиги и забил 1 гол.

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге с «Химками». Напомним, москвичи после 18 туров чемпионата страны занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).