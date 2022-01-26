«Лион» опроверг информацию о переходе Гимарайнса в «Ньюкасл»
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Пресс-служба «Лиона» опровергла информацию о приобретении «Ньюкаслом» полузащитника французского клуба Бруно Гимарайнса.
«Лион» напоминает, что в это трансферное окно следует принимать во внимание только информацию, официально опубликованную клубом», – говорится в сообщении команды.
В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего хавбека «Ньюкасл» заплатит € 40 млн.
«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс»:
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