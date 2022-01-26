Форвард «Порту» не хочет переходить в «Тоттенхэм» из-за уровня команды

Нападающий «Порту» Луис Диас не хочет играть в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Goal со ссылкой на Record.
По информации источника, колумбиец не считает переход в «Тоттенхэм» шагом вперёд. Форвард рассчитывает играть за более статусную команду.
Ранее стало известно, что «шпоры» предложили «драконам» € 45 млн за трансфер форварда. В предложение также включены бонусы при достижении определённых результатов. «Тоттенхэм» дал «Порту» 48 часов на размышления.
Диас выступает за «Порту», куда перешёл из колумбийского «Хуниора» за € 7,2 млн, с 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. В соглашении прописана сумма отступных за футболиста, она составляет € 80 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии форвард принял участие в 18 матчах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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