Депутат Журова: есть информация, что Fan ID в РПЛ и вовсе не будет

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность введения паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.
«Нужно смотреть по ситуации. Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану.
Я не люблю говорить в сослагательном наклонении, потому что это потом используется в заголовках. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID в РПЛ и вовсе не будет. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!» — цитирует Журову «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
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