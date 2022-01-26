Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчини: не считаю вызов Балотелли в сборную Италии жестом отчаяния

Манчини: не считаю вызов Балотелли в сборную Италии жестом отчаяния
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал вызов нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли на сбор национальной команды.

«Мы собрались, чтобы провести две тренировки сегодня и завтра, а в пятницу проведём двусторонку. Проверим некоторые тактические решения, так как два дня — это немного, но достаточно, чтобы оценить тех, кто давно не вызывался в команду. Двери сборной Италии открыты для всех, и если есть игроки, которые могут нам помочь, мы только рады этому.

Вызов Балотелли — жест отчаяния? Если отчаяние — это то, что мы испытывали перед Евро, значит, оно работает на нас. Возможно, мы делаем всё, что в наших силах, когда мы немного в отчаянии. Но хочу отметить, что не считаю вызов Марио жестом отчаяния. Он всегда демонстрировал отличную технику. Главное — оценить его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому понаблюдать за ним вблизи будет полезно. Он ничего нам не обещает, как и мы ничего не обещаем ему. Думаю, он рад быть в сборной. Я буду оценивать его так же, как и всех остальных», — приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года итальянцы сыграют со сборной Северной Македонии, а в случае победы встретятся в финале с Португалией или Турцией.

Новость по теме
Манчини даст Балотелли шанс в сборной Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022