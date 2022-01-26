Манчини: не считаю вызов Балотелли в сборную Италии жестом отчаяния

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал вызов нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли на сбор национальной команды.



«Мы собрались, чтобы провести две тренировки сегодня и завтра, а в пятницу проведём двусторонку. Проверим некоторые тактические решения, так как два дня — это немного, но достаточно, чтобы оценить тех, кто давно не вызывался в команду. Двери сборной Италии открыты для всех, и если есть игроки, которые могут нам помочь, мы только рады этому.



Вызов Балотелли — жест отчаяния? Если отчаяние — это то, что мы испытывали перед Евро, значит, оно работает на нас. Возможно, мы делаем всё, что в наших силах, когда мы немного в отчаянии. Но хочу отметить, что не считаю вызов Марио жестом отчаяния. Он всегда демонстрировал отличную технику. Главное — оценить его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому понаблюдать за ним вблизи будет полезно. Он ничего нам не обещает, как и мы ничего не обещаем ему. Думаю, он рад быть в сборной. Я буду оценивать его так же, как и всех остальных», — приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года итальянцы сыграют со сборной Северной Македонии, а в случае победы встретятся в финале с Португалией или Турцией.