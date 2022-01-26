«Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании хавбека сборной Бразилии

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бразилии Дуглас Луис может сменить команду. В услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета лично хочет видеть бразильца в составе своей команды.
Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года, куда перешёл из «Манчестер Сити» за € 16,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 17 матчах, в которых три раза ассистировал своим партнёрам. С 2019 года Луис вызывается в сборную Бразилии, за которую успел провести пять матчей.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:
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