Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании хавбека сборной Бразилии

«Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании хавбека сборной Бразилии
Комментарии

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бразилии Дуглас Луис может сменить команду. В услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета лично хочет видеть бразильца в составе своей команды.

Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года, куда перешёл из «Манчестер Сити» за € 16,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 17 матчах, в которых три раза ассистировал своим партнёрам. С 2019 года Луис вызывается в сборную Бразилии, за которую успел провести пять матчей.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Арсенал» не включил Обамеянга в заявку на сбор в Дубае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022