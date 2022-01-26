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Кухта забил свой второй гол за «Локомотив»

Кухта забил свой второй гол за «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Ян Кухта забил свой второй мяч за железнодорожников.

Форвард открылся в штрафной соперника и принял передачу с правого фланга, отправив его первым касанием в ворота «Спарты».

Напомним, соглашение между «Локомотивом» и Кухтой рассчитано на четыре с половиной года. Форвард взял в московском клубе номер 9.

25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

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