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«Бордо» ведёт переговоры о переходе защитника «Барселоны»

«Бордо» ведёт переговоры о переходе защитника «Барселоны»
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Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса может сменить команду в зимнее трансферное окно. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Бордо», сообщает Marca.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о переходе футболиста. Каталонцы готовы отпустить испанца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сине-гранатовые считают, что позиция центрального защитника хорошо укомплектована.

Мингеса является воспитанником «Барселоны». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Мингеса сыграл в 13 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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