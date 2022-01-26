Григорян — о работе в женской команде ЦСКА: девочки более восприимчивы, чем парни

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян рассказал о работе команды на сборах.
«И на первом, и на втором сборах, и в тренировочном процессе, и по ходу сезона у нас одна генеральная линия – улучшение качества игры, прежде всего, в атаке. Мы хотим не просто добиваться результатов, но и показывать футбол такого качества, чтобы получать от него удовольствие. Это для нас самое главное. В своей работе мы отталкиваемся именно от этого. В этом состоит наш метод.
Если говорить про сбор в Сочи, то нам удалось сделать первые шаги в этом направлении. Улучшение игры не связано только с повышением физических кондиций, или технической оснащенностью. Оно связано с пониманием своих функциональных обязанностей. В основном, это то, что мы называем тактикой. А это процесс, который можно совершенствовать до бесконечности.
В женском футболе я вообще не знаю тренеров, которые бы сказали, что не довольны тем, как работают девчонки. В целом, потому что девочки более восприимчивы, чем парни. В этом плане работать с ними – большое удовольствие», — приводит слова Григоряна пресс-служба женской команды ЦСКА.
- 26 января 2022
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