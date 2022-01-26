Уже в понедельник первая игра нового сезона «Чемпионат Brainboy»
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31 января стартует первая игра этого года. Внимательно следишь за межсезоньем и хорошо знаешь историю футбола? Тогда скорее регистрируйся на квиз!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Есть много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждёт обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остается вечным: ведущим по-прежнему будет Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые! Стартовый свисток — в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате.
Не упусти возможность проверить свои знания и получить новые – присоединяйся!
Комментарии
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