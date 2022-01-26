«Вулверхэмптон» за € 16,7 млн выкупил у «РБ Лейпциг» южнокорейского форварда

«Вулверхэмптон» выкупил у «РБ Лейпциг» права на южнокорейского нападающего Хван Хи Чхана, сообщает официальный сайт «волков». Игрок был арендован английским клубом до конца нынешнего сезона.



По информации источника, футболист подписал контракт с «Вулверхэмптоном» до 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 16,7 млн. Примечательно, что «Вулверхэмптон» объявил о сделке в день рождения футболиста – 26 января.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Хван Хи Чхан сыграл в 14 матчах, в которых забил четыре гола.



С 2016 года форвард вызывается в сборную Южной Кореи, за которую успел провести 43 матча и забил семь мячей.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»:

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