Экс-тренер «Порту» может отказаться возглавить «Эвертон» из-за протестов фанатов

Бывший тренер «Порту» и «Фенербахче» Витор Перейра может отказаться возглавить «Эвертон», сообщает Daily Mail.



По информации источника, такое решение португальца может быть связано с тем, что болельщики «ирисок» недовольны кандидатурой Перейры и не хотят видеть его на посту главного тренера «Эвертона».



Часть болельщиков «ирисок» поддерживает назначение экс-тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Именно англичанин является основным претендентом на эту должность, если Перейра откажется от предложения «Эвертона».



Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.



После 20 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ-21/22. 23-й тур:

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