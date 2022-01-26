РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров

Руководство Российского Футбольного Союза (РФС) направило в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Предложение касается лимита, который начнет действовать в Российской Премьер-Лиге уже со следующего сезона. При этом в письме в Министерства спорта указан единственный вариант лимита. В письме РФС содержится иной вариант лимита. Вариант РФС предполагает, что клуб может заявить на сезон максимум восемь легионеров без ограничения их количества на поле.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев. Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.