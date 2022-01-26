РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров

Руководство Российского Футбольного Союза (РФС) направило в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Предложение касается лимита, который начнет действовать в Российской Премьер-Лиге уже со следующего сезона. При этом в письме в Министерства спорта указан единственный вариант лимита. В письме РФС содержится иной вариант лимита. Вариант РФС предполагает, что клуб может заявить на сезон максимум восемь легионеров без ограничения их количества на поле.
В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев. Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
- 26 января 2022
-
20:52
-
20:41
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:03
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:22
-
18:58
-
18:56
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:33
-
18:27
-
18:25
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:19
-
17:17
-
17:13