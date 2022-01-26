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Журналисты заметили, как агенту Дембеле позвонил «Леонардо ПСЖ»

Журналисты заметили, как агенту Дембеле позвонил «Леонардо ПСЖ»
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Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле был замечен в аэропорту Барселоны.

Как сообщает в «Твиттере» El Chiringuito TV, журналисты заметили, как Сиссоко позвонил «Леонардо ПСЖ». Вероятно, речь идёт о спортивном директоре «Пари Сен-Жермен» Леонардо.

Фото Сиссоко.

Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в подписании Дембеле. Форвард отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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