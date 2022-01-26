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«Локомотив» обыграл «Спарту» благодаря дублю Кухты

«Локомотив» обыграл «Спарту» благодаря дублю Кухты
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Сегодня, 26 явнаря, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и пражской «Спартой». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу москвичей. Дублем отметился нападающий москвичей Ян Кухта.

На 12-й минуте чехоткрылся в штрафной соперника и принял передачу с правого фланга, первым касанием отправив его в ворота «Спарты». Затем Рифат Жемалетдинов получил мяч в центре, прокинул мяч вперёд и вывел Кухту один на один с голкипером. Чех реализовал этот момент. Таким образом, Кухта оформил первый дубль за красно-зелёных.

Затем чехи сравняли счёт.Однако на 85-й минуте после подачи с углового Гирано Керк зацепился за мяч во вратарской площади соперника, обыграл защитников и точно пробил по воротам.

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