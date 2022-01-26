ЦСКА отдал Константина Кучаева в аренду «Рубину»

Московский ЦСКА отдал полузащитника Константина Кучаева в аренду «Рубину» до конца текущего сезона. Об этом сообщает «твиттер» армейцев.

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. В нынешнем сезоне Кучаев провел за красно-синих 15 матчей, в которых забил 1 гол. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024.

Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.