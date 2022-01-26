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Mаркевич: о каких совместных фото с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор

Mаркевич: о каких совместных фото с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор
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Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич высказал своё мнение о рекомендациях Министерства по делам молодёжи и спорта украинским спортсменам не делать совместных фотоснимков, видеозаписей с представителями России на Олимпиаде в Пекине.

«Здесь и комментировать особо нечего и по большому счёту не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и чётко знать, где друг, а кто — враг. Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестёр, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать. А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня», — цитирует Маркевича Metaraitings.

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