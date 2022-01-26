В «Фейеноорде» прокомментировали переход хавбека Хендрикса из «Спартака»
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Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса в клуб на правах аренды.
«Мы хотели получить ещё одного игрока, который может быстро вписаться в состав и адаптироваться в команде. С прибытием Йоррита мы убьём двух зайцев одним выстрелом. Он может сыграть не только на позиции опорного полузащитника, но закрыть и другие позиции. К тому же он обладает богатым опытом, который поможет нашим молодым игрокам», — приводит слова Арнесена пресс-служба «Фейеноорда».
Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023 и предусматривает возможность последующего выкупа контракта. Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года.
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