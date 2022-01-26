ЦСКА договорился о переходе Эмиля Бохинена в «Салернитану» на правах аренды

Московский ЦСКА договорился с «Салернитаной» по аренде полузащитника Эмиля Бохинена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Для завершения сделки норвежскому игроку осталось только пройти медосмотр.

Напомним, Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне полузащитник дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор Бохинен провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года, однако в феврале 2021-го футболист перебрался в московский ЦСКА. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.



В нынешнем сезоне Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.