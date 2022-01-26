Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агенты Дембеле встретились с Хави. Они сказали, что игрок хочет и дальше быть в «Барсе»

Агенты Дембеле встретились с Хави. Они сказали, что игрок хочет и дальше быть в «Барсе»
Комментарии

Мусса Сиссоко и Марко Лихтштайнер, агенты нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, встретились с главным тренером каталонцев Хави, сообщает Sport.es.

По информации источника, во время встречи представители француза сообщили наставнику, что игрок хочет продлить контракт с клубом и продолжить выступать за сине-гранатовых.

Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Журналисты заметили, как агенту Дембеле позвонил «Леонардо ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022