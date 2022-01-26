Агенты Дембеле встретились с Хави. Они сказали, что игрок хочет и дальше быть в «Барсе»

Мусса Сиссоко и Марко Лихтштайнер, агенты нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, встретились с главным тренером каталонцев Хави, сообщает Sport.es.
По информации источника, во время встречи представители француза сообщили наставнику, что игрок хочет продлить контракт с клубом и продолжить выступать за сине-гранатовых.
Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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