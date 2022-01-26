«Химки» не хотят тратить средства на трансфер Кокорина

Руководство «Фиорентины» всё еще хочет расстаться с форвардом Александром Кокориным. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, расстаться с нападающим без расторжения контракта будет очень сложно — даже если рассматривать вариант с возвращением игрока в Россию. «Химки» по-прежнему заинтересованы в подписании 30-летнего нападающего, но не намерены тратить деньги на его трансфер.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.



Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.