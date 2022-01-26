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Полузащитник «Реала» может летом присоединиться к «Севилье»

Полузащитник «Реала» может летом присоединиться к «Севилье»
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Полузащитник «Реала» Иско может летом покинуть клуб. В услугах 29-летнего игрока заинтересована «Севилья», сообщает Sport.es.

По информации источника, андалусийцы хотят летом подписать Иско в качестве свободного агента, поскольку по окончании текущего сезона у хавбека истекает срок действия контракта со «сливочными».

Напомним, Иско перешёл в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах чемпионата Испании и забил один гол. В составе «Реала» Иско — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) и Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017, 2019/2020, 2021/2022) Испании, Суперкубка УЕФА (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018).

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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