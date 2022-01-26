Даниил Куликов: почему в интернете пишут, что меня нет на сборах? Обманывают, получается

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов отреагировал на информацию о том, что его нет на сборе московской команды.

«Почему в интернете пишут, что меня нет на сборах? Я тут. Всегда был. Обманывают, получается», — сказал Куликов в эфире клубного телеграм-канала.

В текущем сезоне Куликов провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и Лиге Европы. Остаток осенней части сезона-2021/2022 игрок пропустил из-за травмы. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 28 очков в 18 турах. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (38). «Динамо» (36) – на втором месте.

Сегодня «Локомотив» обыграл пражскую «Спарту» благодаря дублю чешского новичка команды Яна Кухты.