Даниил Куликов: почему в интернете пишут, что меня нет на сборах? Обманывают, получается
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов отреагировал на информацию о том, что его нет на сборе московской команды.
«Почему в интернете пишут, что меня нет на сборах? Я тут. Всегда был. Обманывают, получается», — сказал Куликов в эфире клубного телеграм-канала.
В текущем сезоне Куликов провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и Лиге Европы. Остаток осенней части сезона-2021/2022 игрок пропустил из-за травмы. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 28 очков в 18 турах. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (38). «Динамо» (36) – на втором месте.
Сегодня «Локомотив» обыграл пражскую «Спарту» благодаря дублю чешского новичка команды Яна Кухты.
Новость по теме«Локомотив» обыграл «Спарту» благодаря дублю Кухты
Комментарии
- 26 января 2022
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:49
-
21:45
-
21:37
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:24
-
21:14
-
21:11
-
21:01
-
20:52
-
20:41
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:03
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:22
-
18:58
-
18:56
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:33
Партнерский контент