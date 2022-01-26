Форвард «Црвены Звезды» Лазетич перешёл в «Милан»
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Нападающий «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Марко Лазетич перешёл в «Милан», сообщается на официальном сайте Серии А.
Детали сделки не сообщаются. Известно, что 18-летний Лазетич перешёл на постоянной основе, а не на правах аренды.
В нынешнем сезоне Лазетич принял участие в 14 матчах чемпионата Сербии и забил 1 гол. По информации Transfermarkt, контракт Лазетича рассчитан до 2026 года. Стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.
«Милан» в 23 матчах набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53). В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 5 февраля.
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