Форвард «Црвены Звезды» Лазетич перешёл в «Милан»

Нападающий «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Марко Лазетич перешёл в «Милан», сообщается на официальном сайте Серии А.



Детали сделки не сообщаются. Известно, что 18-летний Лазетич перешёл на постоянной основе, а не на правах аренды.



В нынешнем сезоне Лазетич принял участие в 14 матчах чемпионата Сербии и забил 1 гол. По информации Transfermarkt, контракт Лазетича рассчитан до 2026 года. Стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

«Милан» в 23 матчах набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53). В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 5 февраля.