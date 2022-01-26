«Барселона» определилась с альтернативой Тальяфико

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 26-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонцы рассматривают возможность подписания испанца в качестве альтернативы защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико.
Гримальдо является воспитанником «Барселоны». За «Бенфику» защитник играет с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Гримальдо сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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