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«Барселона» определилась с альтернативой Тальяфико

«Барселона» определилась с альтернативой Тальяфико
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Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 26-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы рассматривают возможность подписания испанца в качестве альтернативы защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико.

Гримальдо является воспитанником «Барселоны». За «Бенфику» защитник играет с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Гримальдо сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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