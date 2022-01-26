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«Ты снова будешь сиять, братик». Депай поддержал Фати, получившего травму

«Ты снова будешь сиять, братик». Депай поддержал Фати, получившего травму
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай решил поддержать одноклубника Ансу Фати, который в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3) получил травму левой двуглавой мышцы бедра.

«Ты снова будешь сиять, братик», — написал нидерландец в «инстаграме».

Обращение Депая.

Обращение Депая.

Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.

Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Но 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.

Если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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