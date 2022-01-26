«Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА

Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи сообщил, что организация обратилась в ФИФА в связи с решением «Зенита» не отпускать нападающего Сердара Азмуна в расположение национальной команды.



«Присутствие Сердара Азмуна в сборной очень важно для федерации и национальной команды. К сожалению, несмотря на огромные усилия федерации и сборной, «Зенит» не согласился на необходимое сотрудничество, что в своём роде странно и должно быть расследовано. В настоящее время игрок находится в Дубае, и мы уже обратились в ФИФА. Хотим, чтобы он прибыл в Иран как можно скорее. Мы будем следить за ходом дела и отсутствием сотрудничества со стороны «Зенита», — приводит слова Шарифи Mehr.

Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Сердар перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».