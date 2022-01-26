Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о процессе восстановления от травмы.
«Эмоции только позитивные. Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие. Футбол – это моя жизнь. Теперь буду чаще улыбаться. Да, я получал много сообщений и добрых слов от фанатов. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Постараюсь своей игрой их отблагодарить! Главная цель – вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые», — цитирует игрока пресс-служба бело-голубых.
Динамовцы будут готовиться в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут болгарский ЦСКА (28 января), словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).
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