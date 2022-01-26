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Нападающий «Реала» Родриго рассказал об отношениях с Карло Анчелотти

Нападающий «Реала» Родриго рассказал об отношениях с Карло Анчелотти
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Нападающий «Реала» Родриго рассказал об отношениях с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

«Анчелотти очень важен для меня. После предсезонки он много разговаривал со мной. Карло всегда помогал мне, и я знаю, что должен совершенствоваться.

Я принимаю конструктивную критику, и он поздравляет меня, если у меня что-то получается. Я знаю, что буду расти вместе с ним», — цитирует Родриго Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Brasil.

Напомним, итальянец возглавил «Реал» в июне 2021 года. Ранее специалист уже работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год. Анчелотти также возглавлял туринский «Ювентус», «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварию», «Наполи», «Эвертон» и другие команды.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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