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Кверквелия отправился с «Металлистом» на сбор в Турцию

Кверквелия отправился с «Металлистом» на сбор в Турцию
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Пресс-служба харьковского «Металлиста» огласила список игроков, которые отправились на сбор в Турцию в составе команды.

В их числе оказался бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия. Кверквелия летом 2021 года покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. При этом он в прошлом сезоне выступал за «Ротор» на правах аренды. В составе «Локомотива» он выигрывал Кубок России, становился чемпионом страны.

До перехода в московский клуб Кверквелия защищал цвета «Рубина», а также был в молодёжной команде «Зенита». За сборную Грузии Кверквелия провёл 42 матча. «Металлист-1925» занимает десятое место в турнирной таблице украинского первенства. Клуб из Харькова в 18 турах набрал 19 очков.

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