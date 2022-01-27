«Севилья» определилась с потенциальной заменой Карлосу, на которого претендует «Ньюкасл»

24-летний защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах аргентинского игрока заинтересована «Севилья», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Marca.
По информации источника, андалусийцы видят в защитнике «Фейеноорда» замену Диего Карлосу, на которого претендует английский «Ньюкасл Юнайтед».
Сенеси выступает за нидерландский клуб с 2019 года, куда перешёл из «Сан Лоренцо» за € 7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов защитник сыграл в 18 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Севилья» — «Сельта»:
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