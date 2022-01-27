Эрлинг Холанд: я хочу лучше завершать атаки

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оценил свои слабые места.



«Думаю, что я могу улучшить свою игру. Я хочу лучше завершать атаки. Я могу прибавить в атлетизме. Мне надо поработать над своим здоровьем и стараться избегать травм. Если я не буду получать повреждения, то смогу провести гораздо больше матчей и выступать еще успешнеее», – цитирует игрока Sky Sports.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.



Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.