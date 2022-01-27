Фернандеш обратился к Марсьялю, перешедшему на правах аренды из «МЮ» в «Севилью»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш обратился к форварду Антони Марсьялю, перешедшему до конца текущего сезона в аренду в испанскую «Севилью».



«Мой друг, наша связь на поле и за его пределами была всегда особенной. Желаю тебе всего самого лучшего до конца сезона. Иди и сияй, брат», — написал Фернандеш в «инстаграме».

Обращение Фернандеша.

Напомним, интерес к Марсьялю проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Севилья» — «Сельта»:

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