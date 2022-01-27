«Интернасьонал» сделал объявление по Юри Алберто, на которого претендует «Зенит»

Пресс-служба бразильского «Интернасьонала» в своём «твиттере» сообщила, что нападающий Юри Алберто покинул страну для завершения переговоров о трансфере. Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в «Зенит».

«Интернасьонал» разрешил нападающему Юрию Альберто выехать из страны для завершения переговоров. Форвард останется в «Интернасьонале» до лета 2022 года», — говорится в сообщении.

На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.



Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что бразильский клуб получил официальное предложение по трансферу Алберто, но хочет, чтобы игрок продолжил выступления в бразильской команде, по крайней мере, до середины года.