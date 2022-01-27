Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интернасьонал» сделал объявление по Юри Алберто, на которого претендует «Зенит»

«Интернасьонал» сделал объявление по Юри Алберто, на которого претендует «Зенит»
Комментарии

Пресс-служба бразильского «Интернасьонала» в своём «твиттере» сообщила, что нападающий Юри Алберто покинул страну для завершения переговоров о трансфере. Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в «Зенит».

«Интернасьонал» разрешил нападающему Юрию Альберто выехать из страны для завершения переговоров. Форвард останется в «Интернасьонале» до лета 2022 года», — говорится в сообщении.

На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что бразильский клуб получил официальное предложение по трансферу Алберто, но хочет, чтобы игрок продолжил выступления в бразильской команде, по крайней мере, до середины года.

Новость по теме
Алберто вылетит на медосмотр в «Зенит» 27 января
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022