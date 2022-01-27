Нападающий дортмундской «Боруссии» и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд назвал лучшего футболиста 2021 года.

«Это хороший вопрос, но я думаю, что Левандовски номер один. Бензема также был великолепным, но и Месси был выдающимся. Так что Бензема и Месси разделят второе и третье места», — приводит слова Холанда Sky Sport.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. Польский нападающий опередил на четыре балла форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах занял третье место.

В голосовании за «Золотой мяч» — 2021 победу одержал Месси. Второе место занял Левандовски. Третье место занял Жоржиньо из лондонского «Челси».