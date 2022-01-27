М.Левандовски может войти в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Мариуш Левандовски может войти в тренерский штаб Андрея Шевченко в национальной команде Польши, сообщает журналист Роман Колтон в своём «твиттере».

По данным источника, если Шевченко возглавит сборную Польши, то Левандовски будет одним из ассистентов украинского специалиста.

Левандовски выступал за «Шахтёр» с 2001 по 2010 год. За сборную Польши Левандовски выступал с 2002 по 2013 год. Тренерскую карьеру Левандовски начал в 2017 году. Последним клубом специалиста был «Термалица», которую он покинул в 2021 году.

24 марта сборной Польши предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.

Напомним, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Украинец возглавлял команду с ноября 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.