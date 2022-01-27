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Шевченко ведёт переговоры с «Дженоа» о расторжении контракта

Шевченко ведёт переговоры с «Дженоа» о расторжении контракта
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Украинский тренер Андрей Шевченко ведёт переговоры с «Дженоа» о расторжении контракта, сообщает Sport.pl.

«Дженоа» объявил об уходе Шевченко с поста главного тренера в январе 2022 года. При этом, его контракт, который был подписан до 2024 года, ещё действует. Заработная плата украинца в клубе составляет € 2,5 млн за сезон. Сообщается, Шевченко предложил «Дженоа» выплатить ему всю сумму по контракту, однако итальянский клуб отказалась.

Отмечается, Если Шевченко получит хотя бы половину суммы, по контракту с «Дженоа», то согласится на более низкую зарплату в сборной Польши.

Украинец возглавлял «Дженоа» с ноября 2021 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Последний матч Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба завершился поражением от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

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