Тухель: мне очень повезло, что я тренировал Дембеле
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о нападающем «Барселоны» Усмане Дембеле.
«Он очень хороший игрок, и мне очень повезло, что я тренировал его в свое время. Это был всего один год. Потом мне нужно было уйти, и он решил уйти. Мы не находимся в тесном контакте, мы встречались когда я был в Париже и немного пообщались», — приводит слова Тухеля Marca.
Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
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