«Барселона» заявила, что обратится в прокуратуру по итогам расследования работы Бартомеу

«Барселона» объявила, что 1 февраля обнародует результаты расследования, связанного с управлением клубом под руководством бывшего президента Хосепа Марии Бартомеу.
«Во вторник, 1 февраля, будут обнародованы результаты тщательного расследования, проведенного в результате финансового аудита с целью выявления возможных нарушений в управлении клубом во время предыдущего президентского правления. Все результаты, которые были выявлены в ходе тщательного расследования, будут включены в отчёт, направленный в местную прокуратуру», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, что Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.
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