«Торино» интересуется 24-летним украинским нападающим Артёмом Довбиком

Клуб чемпионата Италии «Торино» проявляет интерес к 24-летнему нападающему «Днепра-1» и сборной Украины Артёму Довбику, сообщает Tuttomercatoweb.
Как отмечает источник, руководство «Торино» видит в украинском форварде замену для его итальянского коллеги по амплуа – Андреа Белотти, у которого летом истекает контракт с клубом.
Напомним, Довбик стал игроком «Днепра» в августе 2020 года, перейдя из датского «Мидтьюлланда» за € 450 тыс. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн, а контракт с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
За сборную Украины Довбик дебютировал в марте 2021 года в матче с Казахстаном (1:1). С тех пор он провёл уже шесть матчей в футболке национальной команды, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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