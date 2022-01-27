«Торино» интересуется 24-летним украинским нападающим Артёмом Довбиком

Клуб чемпионата Италии «Торино» проявляет интерес к 24-летнему нападающему «Днепра-1» и сборной Украины Артёму Довбику, сообщает Tuttomercatoweb.

Как отмечает источник, руководство «Торино» видит в украинском форварде замену для его итальянского коллеги по амплуа – Андреа Белотти, у которого летом истекает контракт с клубом.

Напомним, Довбик стал игроком «Днепра» в августе 2020 года, перейдя из датского «Мидтьюлланда» за € 450 тыс. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн, а контракт с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

За сборную Украины Довбик дебютировал в марте 2021 года в матче с Казахстаном (1:1). С тех пор он провёл уже шесть матчей в футболке национальной команды, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.